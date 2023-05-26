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Политика

Главком ВСУ Валерий Залужный может быть снят с должности из-за конфликта с Зеленским – СМИ

Главком ВСУ Валерий Залужный может быть снят с должности из-за конфликта с Зеленским – СМИ

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В Министерстве обороны Украины ожидаются кадровые перестановки. По мнению местных СМИ, главком ВСУ Валерий Залужный хоть и появился на публике после долгого перерыва, но свое место не сохранит из-за конфликта с президентом страны Владимиром Зеленским.

Ранее СМИ сообщали, что Залужный был ранен в начале мая во время российского ракетного удара по украинскому командному пункту в Херсонской области. Якобы после этого ему потребовалась трепанация черепа. Кто же теперь может занять важный пост?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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