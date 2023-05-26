Новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Дании – СМИ

Новым генеральным секретарем НАТО может стать женщина. Об этом сообщило издание Politico.

По информации журналистов, Йенса Столтенберга, который уйдет в отставку этой осенью, может сменить текущий премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Правда в самом Североатлантическом альянсе отношение к ее кандидатуре неоднозначное.

По мнению некоторых политиков, Фредериксен может сделать НАТО менее воинственным, что не совпадает с интересами лидеров блока, в первую очередь США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.