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Политика

Новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Дании – СМИ

Новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Дании – СМИ

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Новым генеральным секретарем НАТО может стать женщина. Об этом сообщило издание Politico.

По информации журналистов, Йенса Столтенберга, который уйдет в отставку этой осенью, может сменить текущий премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Правда в самом Североатлантическом альянсе отношение к ее кандидатуре неоднозначное.

По мнению некоторых политиков, Фредериксен может сделать НАТО менее воинственным, что не совпадает с интересами лидеров блока, в первую очередь США. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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