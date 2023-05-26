ПВО РФ сбила 28 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки

28 украинских беспилотников сбила российская ПВО за последние сутки. На краснолиманском направлении передний край расположения войск РФ защищают зенитные ракетные комплексы "Тор-М1".

Боевые расчеты этих ЗРК сканируют небо в своем секторе круглые сутки. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос "свой–чужой", его берут на сопровождение. Если следует приказ об уничтожении, то по цели выпускают ракеты.

Кроме беспилотников, "Торы" защищают от ударов высокоточного оружия, в том числе управляемых авиабомб. Они поражают также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.