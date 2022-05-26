РФ призвала ВОЗ и Красный Крест возобновить поставки лекарств в Донбасс

Россия призывает Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста возобновить регулярные поставки жизненно важных лекарств в республики Донбасса.

Как сообщили в Минобороны РФ, от этого зависит здоровье более 12 тысяч жителей. Накануне в Красном Кресте заявили, что поставки действительно приостановлены. Они объяснили это разрывом логистических цепочек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.