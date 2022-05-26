Армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области – Пушилин

Армия ДНР уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Города и поселки Донбасса освобождают один за другим. Уже освободили населенный пункт Тошковка, недалеко от Лисинчанска. Отступающие украинские войска сравняли его с землей, чтобы скрыть свои потери, сообщили в народной милиции ЛНР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.