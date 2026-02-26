Третий раунд переговоров между Ираном и США начался в Женеве

Третий раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы проходит 26 февраля.

Ранее в Белом доме заявили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана. Однако выразили надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и полностью откажется от ядерного оружия.

Иранские власти неоднократно заявляли, что не собираются создавать атомную бомбу.

