26 февраля, 11:45

Политика

Третий раунд переговоров между Ираном и США начался в Женеве

Третий раунд переговоров между Ираном и США начался в Женеве

ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ в зоне СВО

В ГД предложили разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках

Трамп заявил об усердной работе США над завершением конфликта на Украине

Артиллерия группировки "Север" уничтожила склады с боеприпасами ВСУ

Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

Британия и Франция могут рассмотреть возможность передать ядерное оружие Украине

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от посещения Венесуэлы

Разъяснения о штрафах за отсутствие домового чата в MAX дали в комитете Госдумы

Политологи заявили о связи США с беспорядками в Мексике

Третий раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы проходит 26 февраля.

Ранее в Белом доме заявили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против Ирана. Однако выразили надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и полностью откажется от ядерного оружия.

Иранские власти неоднократно заявляли, что не собираются создавать атомную бомбу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

