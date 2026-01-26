Форма поиска по сайту

26 января, 11:45

Политика

Минобороны сообщило, что за время проведения СВО было уничтожено 670 самолетов ВСУ

В Госдуме назвали уважительные причины для невыхода на работу из-за погоды

Самолет с российской делегацией вернулся в Москву из Абу-Даби

ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области

Россиянам может грозить штраф за неправильный выгул домашних животных

Следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби может пройти 1 февраля

Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 1 февраля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 января

Второй раунд трехсторонних переговоров завершился в Абу-Даби

В Абу-Даби пройдет второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной

По данным Минобороны, за время проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета и более 100 тысяч беспилотников ВСУ. Кроме того, противник потерял более 27 тысяч танков и боевых машин, а также 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Российская армия продолжает планомерное наступление на всех направлениях линии фронта. Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, а группировки "Центр" и "Запад" улучшили положение на переднем крае. "Север" и "Юг" заняли более выгодные рубежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

