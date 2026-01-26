Минобороны сообщило, что за время проведения СВО было уничтожено 670 самолетов ВСУ

По данным Минобороны, за время проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета и более 100 тысяч беспилотников ВСУ. Кроме того, противник потерял более 27 тысяч танков и боевых машин, а также 1,6 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

Российская армия продолжает планомерное наступление на всех направлениях линии фронта. Подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, а группировки "Центр" и "Запад" улучшили положение на переднем крае. "Север" и "Юг" заняли более выгодные рубежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.