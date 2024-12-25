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25 декабря, 11:30

Политика

ВС РФ окружили более 100 бойцов ВСУ в зоне СВО

ВС РФ окружили более 100 бойцов ВСУ в зоне СВО

ВС РФ окружили подразделения ВСУ в Великой Новоселке ДНР

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Российские войска окружили свыше 100 солдат ВСУ к югу от Великой Новоселки в ДНР. Это один из ключевых укрепрайонов противника. Освобождение этой территории позволит выйти в степную часть региона, сообщили военные эксперты.

На приграничных территориях уничтожены 200 боевиков, поражены 146 районов скопления живой силы и техники. За последние сутки потери ВСУ составили около 1 480 человек.

Также наемники ВСУ зарабатывают до 3 500 долларов в месяц, что в семь раз больше зарплаты мобилизованных. Случаи дезертирства среди украинских бойцов увеличиваются, сообщили пленные солдаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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