25 декабря, 11:30Политика
ВС РФ окружили более 100 бойцов ВСУ в зоне СВО
Российские войска окружили свыше 100 солдат ВСУ к югу от Великой Новоселки в ДНР. Это один из ключевых укрепрайонов противника. Освобождение этой территории позволит выйти в степную часть региона, сообщили военные эксперты.
На приграничных территориях уничтожены 200 боевиков, поражены 146 районов скопления живой силы и техники. За последние сутки потери ВСУ составили около 1 480 человек.
Также наемники ВСУ зарабатывают до 3 500 долларов в месяц, что в семь раз больше зарплаты мобилизованных. Случаи дезертирства среди украинских бойцов увеличиваются, сообщили пленные солдаты.
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