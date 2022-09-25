Наблюдателя из Германии на референдуме в Запорожье уволят с работы. Об этом сообщила газета Bild.

Штеффен Шаллер занимает должность управляющего директора в немецкой энергетической компании. Он взял отпуск, чтобы лично увидеть обстановку на референдуме. Однако теперь он может лишиться работы. И это не единственный пример давления на иностранных наблюдателей.

Сегодня уже третий день голосования на референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Глава избирательной комиссии в Луганской республике сообщила, что явка очень высокая – проголосовали уже больше половины избирателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

