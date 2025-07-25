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25 июля, 07:30

Политика

Брижит и Эммануэль Макрон подали в суд на блогера и журналистку из США Кэндис Оуэнс

Брижит и Эммануэль Макрон подали в суд на блогера и журналистку из США Кэндис Оуэнс

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Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит подали иск в суд США против американского блогера и журналистки Кэндис Оуэнс. Причина – распространение сообщений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. Оуэнс назвала претензии к ней давлением на свободу слова.

Чета Макрон готова лично приехать в американский суд. Адвокат пары утверждает, что другого пути, чтобы остановить распространение лжи, не осталось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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