Брижит и Эммануэль Макрон подали в суд на блогера и журналистку из США Кэндис Оуэнс

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит подали иск в суд США против американского блогера и журналистки Кэндис Оуэнс. Причина – распространение сообщений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. Оуэнс назвала претензии к ней давлением на свободу слова.

Чета Макрон готова лично приехать в американский суд. Адвокат пары утверждает, что другого пути, чтобы остановить распространение лжи, не осталось.

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