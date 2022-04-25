Новости мира: Макрон победил во II туре президентских выборов во Франции

Французы выбрали нового президента. На избирательные участки пришли чуть больше 60% электората. Во втором туре боролись действующий лидер страны Эммануэль Макрон и глава крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Перед решающим голосованием разница в их рейтингах была минимальной. Все решили голоса избирателей, которые в первом туре поддерживали совсем других кандидатов. После того как, подсчитали все бюллетени, в МВД страны объявили победителя. Ближайшие пять лет руководить страной будет Макрон. Он набрал 58,55% голосов, Ле Пен поддержали 41,45%. Она уже признала поражение и заявила, что теперь ее политическое движение начнет борьбу на выборах в парламент.



Полиция открыла стрельбу по манифестантам в Париже, которые недовольны результатами выборов. Два человека погибли, сообщают местные интернет-порталы. Акции протеста начались в крупных городах Франции сразу после объявления итогов голосования. Они проходят в Париже, Тулузе, Марселе, Нанте. Причем собравшиеся выкрикивают лозунги и против президента, и против его соперницы. Как и после первого тура самыми популярными у протестующих стали плакаты с надписью "Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!" Демонстранты уже строят баррикады из мусорных баков. Чтобы навести порядок, полиция применила слезоточивый газ.



Крупнейший в мире производитель электроники Foxconn остановил работу из-за коронавируса. Опустели цеха двух заводов на востоке Китая. На территории предприятий, которые находятся в уезде Куньшань, врачи нашли COVID-19. Из-за этого закрыли общежития, где проживали рабочие. Эксперты не исключают, что теперь у производителей смартфонов, в частности у Apple, могут возникнуть проблемы.

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