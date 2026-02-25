Британия и Франция могут рассмотреть возможность передать ядерное оружие Украине

Британия и Франция рассматривают возможность тайно снабдить Украину ядерным оружием. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России. Речь может идти о ядерных боеголовках для подводных лодок. Один боевой блок имеет мощность 150 килотонн.

Это в семь раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Дальность действия ракет составляет от 9 до 10 тысяч километров. Боеголовки можно приспособить для установки на крылатые ракеты. В СВР отметили, что британцы и французы осознают нарушение международного права.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.