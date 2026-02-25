Разъяснения о штрафах за отсутствие домового чата в MAX дали в комитете Госдумы

Жильцов многоквартирных домов не будут штрафовать за отсутствие домового чата в мессенджере MAX. Разъяснения дали в комитете Госдумы по информполитике. Санкции предусмотрены только для управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Штраф для юридических лиц составляет до 250 тысяч рублей.

Ответственность предназначена для того, чтобы ТСЖ и управляющие компании не пытались манипулировать мнениями жильцов. Депутаты уверены, что перенос общения между жильцами и организациями в MAX делает весь процесс прозрачным и легитимным. Жителей многоквартирных домов новые правила не касаются.

