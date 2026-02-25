Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 07:15

Политика

Разъяснения о штрафах за отсутствие домового чата в MAX дали в комитете Госдумы

Разъяснения о штрафах за отсутствие домового чата в MAX дали в комитете Госдумы

Политологи заявили о связи США с беспорядками в Мексике

Песков назвал нарушением международного права планы передать Киеву ядерное оружие

Мессенджер Telegram могут признать экстремистским в РФ

Эксперт Данилин заявил, что передача Киеву ЯО негативно отразится на мирных переговорах

Песков заявил, что передача Киеву ядерной бомбы является нарушением международного права

ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области

ВС РФ ликвидировали пути снабжения ВСУ в Орехове Запорожской области

В Нижнем Новгороде могут создать реестр "растений-иноагентов"

Трамп поручил Пентагону рассекретить все документы об инопланетянах и НЛО

Жильцов многоквартирных домов не будут штрафовать за отсутствие домового чата в мессенджере MAX. Разъяснения дали в комитете Госдумы по информполитике. Санкции предусмотрены только для управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Штраф для юридических лиц составляет до 250 тысяч рублей.

Ответственность предназначена для того, чтобы ТСЖ и управляющие компании не пытались манипулировать мнениями жильцов. Депутаты уверены, что перенос общения между жильцами и организациями в MAX делает весь процесс прозрачным и легитимным. Жителей многоквартирных домов новые правила не касаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществотехнологиивидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика