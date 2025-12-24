В Госдуме предложили запретить сессии в новогодние каникулы. Авторы идеи подчеркнули, что сейчас нет законодательных ограничений на проведение сессий в период праздников.

В результате, по их данным, в ряде вузов идут экзамены, зачеты и консультации в дни когда у большинства людей принято отдыхать. Депутаты отметили, что существующие нормы о запрете работы в праздничные дни не распространяются на студентов, так как правоотношения между учащимся и вузом не являются трудовыми.

