Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина. Она считает, что всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более. По ее словам, только с таким Верховным Главнокомандующим, как Путин, страна может достичь всех поставленных задач.

Кроме того, российского президента на предстоящих выборах в 2024 году поддержала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова. Она считает его сильным и опытным лидером, который защищает страну.

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