Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к переговорам после вступления в силу перемирия. При этом утром 24 июня Израиль нарушил договоренность и ударил по открытой местности в северной части Исламской Республики.

В свою очередь, глава Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После переговоров Трамп вышел к журналистам и резко высказался, заявив, что он недоволен обеими странами.

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