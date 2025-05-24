Новости мира: Трамп сообщил о намерении запретить иностранным студентам учебу в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении полностью запретить прием иностранных студентов в американские вузы. Новые правила коснутся не только Гарварда, но и всех учебных заведений страны. Такое решение, по словам Трампа, должно изменить подход к высшему образованию.

Центр Неаполя погрузился в праздничную атмосферу после победы "Наполи" в чемпионате Италии. Команда Антонио Конте обыграла "Кальяри" со счетом 2:0 и опередила "Милан" на одно очко. Решающий матч завершился фейерверками и уличными гуляниями до самого утра – фанаты ликовали на улицах города.

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