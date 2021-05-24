Политолог прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет.

Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Инцидент обсудили с политологом, старшим научным сотрудником ИМЭМО РАН, доцентом Дипломатической академии МИД России Владимиром Аватковым.

Он рассказал, чем эта ситуация может грозить Белоруссии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.