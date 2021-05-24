В Кремле не увидели связи между инцидентом в Минске и подготовкой саммита РФ – США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair с подготовкой саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Я не стал бы здесь как-то объединять в единую систему, все-таки это разные субстанции. Пока просто нужно трезво дать оценку событию с этим самолетом", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что ситуацию рассматривать с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

Песков подчеркнул, что существуют определенные международные авиационные правила.

"И международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам", – сказал он.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес вместе с коллегами из ряда стран осудил белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Протасевича. В совместном документе содержится призыв ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее.

В МИД Белоруссии отметили, что действия Минска полностью соответствовали международным правилам. Также там заявили о готовности принять экспертов и продемонстрировать все имеющиеся материалы, чтобы исключить инсинуации.

