МИД Белоруссии прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

МИД Белоруссии заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair действия Минска полностью соответствовали международным правилам, сообщили РИА Новости.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал канал и его логотип Nexta экстремистскими материалами.