Освобожденные из плена военные РФ рассказали, как их содержали на Украине

Освобожденные во время обмена пленными российские военнослужащие рассказали об условиях, в которых их содержали. Накануне в Россию вернулись 55 человек – это граждане России, а также военные ЛНР и ДНР.

Только после того, как военные вышли из самолета, они смогли связаться с семьями и поделиться тем, что пришлось пережить в плену. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.