В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. Под него подпадают маги, гуру, хироманты и кристаллотерапевты.

Авторами документа выступили несколько депутатов. Они предлагают блокировать ресурсы, где есть реклама эзотериков. Такие услуги не имеют ничего научного и могут вводить в заблуждение, говорится в пояснительной записке.

За 2024 год россияне потратили на тарологов и гадалок почти 2,5 триллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.