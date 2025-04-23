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23 апреля, 16:15

Политика

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик

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В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. Под него подпадают маги, гуру, хироманты и кристаллотерапевты.

Авторами документа выступили несколько депутатов. Они предлагают блокировать ресурсы, где есть реклама эзотериков. Такие услуги не имеют ничего научного и могут вводить в заблуждение, говорится в пояснительной записке.

За 2024 год россияне потратили на тарологов и гадалок почти 2,5 триллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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