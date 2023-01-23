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Политика

Премьер-министр Швеции назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом неуважения

Премьер-министр Швеции назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом неуважения

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Отношения Швеции и Турции испортились после акции ультраправого политика Расмуса Палудана. Он сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. Как выяснилось, все было с разрешения властей.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию неуместным актом неуважения, однако, по его словам, она считается законной. В Анкаре после таких заявлений начались выступления у дипломатического представительства Швеции.

Почему Стокгольм пошел на обострение ситуации? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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