08:00Политика
Премьер-министр Швеции назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом неуважения
Отношения Швеции и Турции испортились после акции ультраправого политика Расмуса Палудана. Он сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. Как выяснилось, все было с разрешения властей.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию неуместным актом неуважения, однако, по его словам, она считается законной. В Анкаре после таких заявлений начались выступления у дипломатического представительства Швеции.
Почему Стокгольм пошел на обострение ситуации? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.