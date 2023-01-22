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В мире

Новости мира: сожжение Корана в Швеции и марш против пенсионной реформы во Франции

Новости мира: сожжение Корана в Швеции и марш против пенсионной реформы во Франции

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Министерства иностранных дел Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов резко осудили сожжение корана в Стокгольме. Такую акцию провел датский политик со шведским паспортом Расмус Палудан. Причем разрешение ему выдали власти страны.

МИД Турции распространил заявление, в котором решительно осудил сожжение Корана в Стокгольме. А жители в ответ на провокацию со священным писанием сожгли флаг Швеции у посольство скандинавской страны.

Больше 150 тысяч человек собрал марш против пенсионной реформы в Париже. Об этом говорят организаторы. Участники скандировали лозунги против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Также у демонстрантов были плакаты с карикатурным изображением Макрона и словами "Вставайте, старики! Работники будущего – это вы!".

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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