В Минюсте США приравняли уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии

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Американский Минюст просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, заявила первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако.
"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета, относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", – приводит ее слова РИА Новости.
Она отметила, что ведомство рассчитывает получить разрешение преследовать "сети" по обходу санкций против России как преступные организации.
Также Монако сообщила, что Минюст направил в конгресс просьбу о передаче арестованного имущества РФ в пользу украинских беженцев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, такое действие стало бы прямым воровством.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт рассказал, как Киев собирается использовать замороженные активы РФ
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