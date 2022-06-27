США введут ограничения против компаний, поддерживающих РФ в условиях санкций

Фото: Москва 24

Соединенные Штаты намерены ввести ограничения в отношении компаний, которые способствуют обходу Россией наложенных на нее санкций. Об этом говорится в заявлении американской администрации, опубликованном на сайте Белого дома.

"Министерство торговли США предпримет первые шаги против компаний, замеченных в оказании помощи России в вопросе обхода наложенных на нее санкций. <...> Им будет запрещено приобретать произведенные в США товары и технологии, в частности, полупроводники", – говорится в документе.

Ограничительные меры также затронут и некоторых физических лиц. Кроме того, будут приняты шаги по выявлению потенциальных нарушений экспортного контроля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эффект от введенных против России санкций проявится в ежедневной жизни граждан РФ. Он отметил, что не хотел бы, чтобы вводимые меры сказывались на простых россиянах, и в то же время признал, что они будут только усугублять ситуацию в стране.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

