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Американский политик Лаверн Спайсер заявила, что голод на Украине безразличен на фоне проблем в Соединенных Штатах.

"Спросите меня, плевать ли мне на "голод" на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день", – написала она в Twitter. Цитату приводит РИА Новости.

В ответ на данную публикацию один из пользователей заявил, что Украине нужны только деньги и еще больше денег. Политик согласилась с этим, назвав это крупнейшей аферой на ее памяти.

Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар призвал власти Соединенных Штатов не давать больше денег Киеву после того, как президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии.

До этого ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Зеленского из-за его обращений к Западу о предоставлении материальной помощи. Журналист указал, что в США тоже критическая ситуация в экономике.

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