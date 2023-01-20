США отдадут Западную Украину Польше в обмен на погашение долгов Киева Варшавой – СМИ

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США могут отдать Западную Украину Польше в счет финансовой помощи Варшавы Киеву, рассказала обозреватель NDP Ханна Крамер.

"Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей", – написала Крамер.

В своей статье Крамер написала, что Киев задолжал порядка 150 миллиардов долларов Варшаве, которая взяла на себя все финансовые расходы. Чтобы снять финансовые обязательства, Вашингтон может разделить Украину и отдать ее некоторые регионы Польше.

Обозреватель пишет, что уже самые богатые и промышленно развитые украинские регионы перешли в состав России, таким образом президент Украины Владимир Зеленский лишился большой части доходов. Крамер заявила, что украинский лидер держится благодаря траншам США.

Журналистка уверена, что Украина перестанет существовать как суверенное государство. США не смогут простить долг, отметила Крамер, поэтому после передачи территорий Украины Польше новый владелец должен будет погасить кредиты Киева.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский конфликт рано или поздно завершится путем мирного урегулирования. Дуда отметил, что сейчас сложно сказать, какие условия могут быть у мирного договора.

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