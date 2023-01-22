Не менее четырех человек погибли при пожаре в японском Кобе – СМИ

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В одном из жилых комплексов в японском городе Кобе произошел пожар. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще столько же находятся в критическом состоянии без сознания, сообщает телеканал NHK.

По информации издания, о возгорании спасателям сообщил местный житель, который увидел огонь, когда поднимался с первого на третий этаж жилого комплекса.

На ликвидацию пожара спасателям понадобился примерно один час. Также сообщается, что на первом этаже здания, где произошел пожар, проживали люди с инвалидностью.

"Всего в здании была 31 комната, причем из 100 квадратных метров на первом этаже сгорело 50 квадратных метров, также сгорела часть второго этажа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе в китайской провинции Хэнань. Жертвами стали 36 человек. Спасатели тушили возгорание с помощью 63 машин.

До этого четыре человека погибли при пожаре в одной из больниц в южнокорейском Инчхоне. Из горящего здания спасли 10 человек.

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