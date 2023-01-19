Названа причина пожара в казарме в Армении, где погибли 15 военных

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Пожар в казарме в Армении, где погибли 15 военных, возник из-за нарушения правил безопасности, сообщил министр обороны страны Сурен Папикян на заседании правительства.

По его словам, по предварительным данным, во время отопления здания использовалось запрещенное средство, в частности бензин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что еще в декабре 2022 года начальник Генштаба запретил использовать для розжига в печах бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Он подчеркнул, что, согласно предварительным данным, офицер пытался разжечь печь, использовав пятилитровую тару с бензином. Огонь перекинулся на него, и офицер, пытаясь спастись, отбросил тару в сторону казармы.

"В этом случае сработал инстинкт самосохранения. Естественно или с большой долей вероятности, это было сделано неумышленно в этой ситуации. После чего понятно, что произошло. Надеюсь, Генпрокуратура и Следственный комитет установят все обстоятельства", – сказал Пашинян.

Глава СК Армении Аргишти Кярамян заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с материалами, представляющих опасность для окружающих, повлекших смерть двух или более лиц".

Минувшей ночью пожар произошел в одной из частей Вооруженных сил Армении. Огонь вспыхнул в казарме инженерно-саперной роты в Басаркечярском районе Гегаркуникской области.

В результате погибли 15 военнослужащих. Три человека пострадали и проходят лечение в ожоговом центре. Двое из них находятся в отделении реанимации. Ожоги еще одного пострадавшего более легкие, он находится в обычном отделении.

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