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В Китае произошел взрыв на химическом заводе

В Китае произошел взрыв на химическом заводе

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В КНР прогремел взрыв на химическом заводе. Как сообщило Центральное телевидение Китая, ЧП произошло в провинции Ляонин на северо-востоке страны.

Как минимум два человека погибли, еще 34 пострадали. Кроме того, 12 человек числятся пропавшими без вести. Мощный взрыв произошел во время ремонта одной из установок на территории предприятия. После этого начался пожар, а пламя стало стремительно распространяться.

На данный момент огонь потушен, спасатели уже приступили к разбору завалов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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