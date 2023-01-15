Взрыв в Белгородской области случился из-за неосторожного обращения с боеприпасами

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Взрыв в доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области, вероятно, произошел из-за детонации боеприпасов по причине неосторожного обращения с ними. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительной причиной взрыва является неосторожное обращение с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Помимо этого, стало известно, что в результате ЧП скончались трое военнослужащих. По последним данным, из-за взрыва травмы получили 15 человек.

О ЧП информация поступила в воскресенье, 15 января. Изначально говорилось о 10 пострадавших. После же поступила информация о 13 человек, получивших травмы.

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