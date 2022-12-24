Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации на Украине

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской специальной военной операции.

В интервью The Financial Times она заявила, что когда проснулась утром, то Зеленский был уже одет в костюм с галстуком.

"Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось", – говорится в публикации.

По словам Зеленской, после этого она собрала сумку и спряталась в бункере, а затем ее отвезли в "засекреченное" место.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что в ходе недавнего визита в США Зеленский пытался убедить американские власти в возможности полной победы над Россией. По информации издания, в частном порядке должностные лица выразили сомнения в подобном исходе противостояния.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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