Какие традиции следует соблюдать на Крещение

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот день связан с евангельским событием – крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. Разбираемся, какие церковные и народные традиции связаны с этим днем и как к нему готовиться.



Накануне

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Набрать освященной воды. Одна из главных традиций – освящение воды в храмах и у водоемов. При этом многие верят, что и без ритуала вся вода в полночь с 18 на 19 января становится святой – будь то водопроводная или речная.

Крещенская вода называется агиасма. Православные считают, что она обладает чудотворными свойствами: ею рекомендуют окроплять жилье, наносить на больные места или пить во время недуга. Пользоваться набранной на Крещение агиасмой можно в течение года.

Убраться дома. Так как вся вода 19 января считается святой, использовать ее для бытовых нужд не рекомендуется. Поэтому вечером перед праздником, в Крещенский сочельник, нужно убраться в доме.

Окунуться в прорубь. По традиции в ночь с 18 на 19 января после вечернего молебна и освящения воды в храмах верующие окунаются в иордань – полынью в форме креста. Считается, что троекратное погружение в прорубь очищает от грехов. Однако это является народной, а не православной традицией, поэтому церковь не настаивает на прохождении этого ритуала.

Воздержаться от еды накануне. Перед праздником многие придерживаются однодневного поста, отказываются от продуктов животного происхождения, алкоголя. Главное блюдо Крещенского сочельника – кутья, постная каша с фруктами и орехами. Ограничивать себя в еде нужно до тех пор, пока не освятят воду в водоемах.

Шанс заглянуть в будущее

Крещением завершается святочная неделя, которая длится с 6 по 18 января. Одна из традиций этих дней – гадания. Однако эти обряды не имеют никакого отношения к церкви и берут начало с языческих времен.

На суженого. Если девушка желает узнать имя будущего мужа, то ей нужно выйти на улицу ночью с 18 на 19 января и спросить имя у первого встречного мужчины.

Узнать будущее. Чтобы понять, что ждет в будущем, необходимо скомкать газету или листок обычной бумаги, положить его на металлический поднос и поджечь. Тень от огня подскажет дальнейшую судьбу.

Восковые фигуры. Для этого гадания нужно зажечь свечу и подождать, пока воск немного расплавится. После этого необходимо накапать его в тарелку с холодной водой и сформулировать вопрос. То, на что будет похожа фигура из воска, и станет ответом.

Записки под подушку. В ночь с 18 на 19 января необходимо написать 12 желаний на небольших листочках и положить под подушку. Утром, не глядя, нужно вытянуть три записки. Считается, что именно эти пожелания сбудутся.

Отражение в зеркале. Этим гаданием пользовались девушки, которые хотели узнать, как будет выглядеть их суженый. Два зеркала нужно поставить напротив друг друга, чтобы получился бесконечный коридор отражений. Девушка должна сесть посередине и заглянуть в одно из зеркал. Многие верят, что в отражении появится облик будущего мужа.