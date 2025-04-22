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22 апреля, 11:30

Политика

ВС РФ освободили Свято-Николаевский мужской монастырь в Горнале – СМИ

ВС РФ освободили Свято-Николаевский мужской монастырь в Горнале – СМИ

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Российские бойцы освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, сообщило информагентство ТАСС. При этом известно, что несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения в монастыре.

В то же время бойцы группировки войск "Север" ведут бои в районе самого села Горналь в Курской области – это последний населенный пункт на территории России, где с августа 2024 года закрепились ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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