Новости часа: зарубежные снаряды с ураном снизят сельскохозяйственные возможности Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снаряды с обедненным ураном снизят сельскохозяйственные возможности Украины. О последствиях применения урановых снарядов сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В России регистрируют профсоюзы сотрудников Wildberries. О появлении новых объединений рассказала Федерация независимых профсоюзов.

Водохранилища, снабжающие Москву и ряд городов Подмосковья, полностью готовы к паводку. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.