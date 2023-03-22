Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Политика

Новости часа: зарубежные снаряды с ураном снизят сельскохозяйственные возможности Украины

Новости часа: зарубежные снаряды с ураном снизят сельскохозяйственные возможности Украины

Российские средства ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в течение 21 марта

Новости часа: Лавров оценил решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном

Доля современных образцов вооружения ВКС РФ к концу 2023 года достигнет 85% – Шойгу

Глава КНР завершил свой визит в Москву

Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Новости часа: Песков рассказал, что обсуждали на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ

МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью Чурова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снаряды с обедненным ураном снизят сельскохозяйственные возможности Украины. О последствиях применения урановых снарядов сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В России регистрируют профсоюзы сотрудников Wildberries. О появлении новых объединений рассказала Федерация независимых профсоюзов.

Водохранилища, снабжающие Москву и ряд городов Подмосковья, полностью готовы к паводку. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также
политикаобществогородпогодавидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика