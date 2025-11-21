Все вывески в России должны быть переведены на русский язык к 1 марта 2026 года. Это требование закона о защите русского языка в публичном пространстве, который вступит в силу весной.

Должны будут написаны по-русски указатели "открыто/закрыто", "вход/выход", "распродажа", "цена", "скидки" и "касса". Допускается дублирование на иностранных языках, но русский должен быть основным и заметным. Исключение делается для товарных знаков и фирменных названий.

