Зеленский провел переговоры с Эрдоганом в Анкаре

В Анкаре прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит Зеленского в Турцию, объявленный накануне, совпал с обострением коррупционного скандала на Украине, связанного с делами в энергетическом секторе.

Политологи расценивают дипломатическую активность Киева как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем. В день переговоров была отменена встреча представителей Украины с американским спецпосланником, однако в Киев прибыла делегация Пентагона для обсуждения текущей ситуации.

