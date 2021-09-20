Собянин объявил о победе кандидатов из его списка на выборах в Госдуму

Сергей Собянин заявил, что кандидаты из списка, опубликованного им ранее, победили во всех округах. Об этом он написал на своем официальном сайте, поблагодарив москвичей за поддержку.

"Москвичи проявили очень высокую активность – около 50 процентов избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию", – отметил Собянин.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.