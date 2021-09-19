Половина москвичей, принявших участие в выборах в Госдуму, проголосовала онлайн

Половина москвичей на выборах в Госдуму проголосовали онлайн. Это почти 2 миллиона человек, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Там также рассказали, что атаки на онлайн-голосование были, но безуспешные. Поэтому премия почти в 1,5 миллиона рублей уйдет группе разработчиков.

Сейчас за процессом подсчета голосов следят 16 тысяч наблюдателей. Они работают на участках, а также в "Экспоцентре".

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве составила 96,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.