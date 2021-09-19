Собянин: в Москве явка на выборы составила около 50%

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В Москве явка на выборы в Госдуму восьмого созыва составила около 50%, сообщил Сергей Собянин, выступая в штабе "Единой России". Он поблагодарил москвичей за активность во время голосования.

"Спасибо тем, кто проголосовал за "Единую Россию", спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. В Москве небывалая активность – около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это", – сказал он.

По словам Собянина, это были важнейшие выборы в парламент, поскольку они определят судьбу страны, ее стратегию развития, суверенитет, экономику и социальную защиту граждан.

Он также подчеркнул, что дистанционное голосование выдержало все технологические испытания и DDoS-атаки. Собянин отметил, что система показала надежность и честность.

"Впервые в стране и Москве 2 миллиона человек проголосовали в электронном виде. Это большой результат", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, Собянин выразил слова благодарности за работу команде партии, волонтерам, наблюдателям.

"Отдельные слова благодарности всей команде "Единой России", которая прошла каждый микрорайон, каждый район, двор, выслушала людей, их нужды и беды, составила задачи, которые ей реализовать дальше в случае избрания. Спасибо огромному отряду наблюдателей, которые следили за выборами, контролировали их, обеспечивали их честность. Огромное спасибо штабу общественной поддержки", – заключил Собянин.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области.

Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Москвичи выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.