Кандидаты от ЕР лидируют на выборах в 158 одномандатных округах из 225

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах в 158 одномандатных округах из 225. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

На втором месте расположилась КПРФ, чьи кандидаты предварительно побеждают в 13 округах. На третьем месте находится партия "Справедливой России – За правду", ее кандидаты лидируют в пяти округах.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" по результатам обработки 20,06% итоговых протоколов набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.

Затем идут КПРФ с 23,04%, ЛДПР с 8,77%, "Справедливая Россия – За правду" с 7,14% и "Новые люди" с 6,87%.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.