ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 20,06% протоколов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Партия "Единая Россия" набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму по результатам обработки 20,06% итоговых протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.

Второе место занимает КПРФ с 23,04%, затем идут ЛДПР с 8,77%, "Справедливая Россия – За правду" с 7,14% и "Новые люди" с 6,87%. На данный момент пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму преодолевают эти пять партий.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.