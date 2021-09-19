"Единая Россия" набрала 41,17% голосов по итогам обработки 15,01% протоколов

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Партия "Единая Россия" набрала 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму по итогам обработки 15,01% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.

КПРФ набрала 23,90% голосов, ЛДПР – 9,07%, "Новые люди" – 7,32% и "Справедливая Россия – За правду" – 6,97%. На данный момент только эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области.

Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Москвичи выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.