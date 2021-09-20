"Единая Россия" набрала 49,66% голосов по итогам обработки 90% протоколов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

На втором месте по-прежнему остается КПРФ. Партия получила 19,56% голосов. Далее следуют ЛДПР – 7,51%, "Справедливая Россия – За правду" – 7,38%, "Новые люди" – 5,33%.

Таким образом, все пять партий, предварительно, проходят в Госдуму, преодолев электоральный барьер в 5%.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

