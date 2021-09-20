"Единая Россия" набрала 49,42% голосов по итогам обработки 80,1% протоколов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов набирает 49,42% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

На втором месте по-прежнему остается КПРФ. Партия получила 19,82% голосов.

Замыкают пятерку ЛДПР – 7,55%; "Справедливая Россия – За правду" – 7,37% и "Новые люди" – 5,37%.

Остальные партии, по данным ЦИК, не преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.

