Кандидаты от ЕР лидируют на выборах в 183 одномандатных округах из 225

После обработки четверти протоколов кандидаты от "Единой России" лидируют на выборах в 183 одномандатных округах из 225. На втором месте КПРФ и замыкает тройку ЛДПР.

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.