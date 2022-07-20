Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов экипажей бомбардировщиков Су-34

Минобороны опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе проведения специальной военной операции. Летчики выполняют задания по обнаружению и уничтожению наземных целей противника и поддерживают действия наземных групп.

Истребители-бомбардировщики Су-34 предназначены для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Его дальность полета без дозаправки – 4,5 тысячи километров. А максимальная скорость может – две тысячи километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.