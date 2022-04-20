ВС РФ уничтожили 140 самолетов и почти 500 беспилотников Украины

За время спецоперации на Украине российские вооруженные силы уничтожили 140 самолетов и почти 500 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В течение дня ВС РФ поразили 73 военных объекта Украины, в числе которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В течение дня ракетные войска нанесли удар по четырем пунткам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

