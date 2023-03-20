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Политика

Первый борт с делегацией из Китая приземлился во "Внуково"

Первый борт с делегацией из Китая приземлился во "Внуково"

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Первый самолет с делегацией китайского лидера приземлился во "Внуково". Председатель КНР Си Цзиньпин пробудет в Москве до 22 марта.

В рамках переговоров лидеры России и Китая затронут вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Как отметили в Кремле, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическое и военно-техническое взаимодействие двух стран, а также затронут тему конфликта на Украине. По итогам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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